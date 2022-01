États-Unis : 8 enfants sont morts dans un incendie à Philadelphie

Douze personnes dont huit enfants sont morts à la suite d'un incendie à Philadelphie (États-Unis). Le bilan est provisoire, mais il est déjà l'un des plus meurtriers de la ville de Philadelphie.

Il est déjà trop tard lorsque les pompiers de Philadelphie (États-Unis) arrivent face à un immeuble de la ville qui est en train de prendre feu. Un feu intense qui s'est déclenché au deuxième étage d'un immeuble de logements sociaux. Douze morts dont huit enfants, le bilan est provisoire, mais il est déjà l'un des plus meurtriers de l'histoire de Philadelphie. Jacuita Purifoy a perdu dix membres de sa famille dont trois soeurs et sept neveux : "Ils sont tous partis sauf un enfant qui est toujours vivant. Il a cinq ans et il ne comprend pas ce qu'il vient de se passer."

Enquête ouverte

L'immeuble, propriété de la ville, avait été inspecté en mai dernier, mais les pompiers ont constaté des défaillances qui n'ont laissé aucune chance aux disparus. "Il y avait quatre détecteurs de fumée dans l'incendie et aucun d'entre eux n'a fonctionné", rapport Craig Murphy, représentant des pompiers de Philadelphie. Une enquête a été ouverte pour découvrir comment le feu a pu se propager aussi rapidement