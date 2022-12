États-Unis : 17 personnes sont décédées dans la tempête polaire

La tempête polaire qui s’abat sur les États-Unis a fait 17 morts, dimanche 25 décembre. La tempête se dirige désormais vers le sud du pays.

Une plage méconnaissable recouverte de glace. L’Érié, l'un des plus grands lacs d'Amérique du Nord, prend des airs de banquise. Les températures polaires ont transformé la station balnéaire en désert Arctique. À l'arrivée de la tempête, il y a plusieurs jours, un quartier a été évacué. Il se situe à quelques kilomètres de Buffalo, à la frontière avec le Canada, l’une des régions américaines les plus durement touchés. "Il n'y a aucun endroit dans l'État de New York où la température ressentie dépasse les - 17°C. C’est probablement l'une des pires tempêtes hivernales de notre histoire", a déclaré Kathy Hochul, la gouverneure de l'État de New York.

17 victimes pour l'heure

Au moins 17 personnes sont mortes dans cette violente tempête qui continue de balayer l'ensemble des États-Unis, avec des températures glaciales jusqu'au Texas, au sud du pays. Sous les ponts de Houston, des chauves-souris tombent au sol, fauchées par le froid. Une association appelle les habitants à leur venir en aide : "Il suffit de prendre une boîte à chaussures. Mettez-les dans la boîte et gardez-les bien au chaud et au sec". Samedi 24 décembre, 530 000 foyers était toujours privés d'électricité.