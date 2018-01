États-Unis : 13 frères et sœurs affamés et séquestrés par leurs parents

Une famille nombreuse, d'apparence heureuse. Sur des photos, la famille au grand complet pose avec les 13 frères et sœurs. Le plus âgé a 29 ans, le plus jeune seulement deux. Leurs parents s'appellent David et Louise Turpin et vivent en Californie. On voit sur les réseaux sociaux le couple lors de son voyage à Las Vegas (États-Unis) il y un an et demi. Tout le monde affiche un visage radieux. Mais derrière cet apparent bonheur, l'Amérique découvre l'horreur. Dans leur maison, la police californienne a retrouvé dimanche 14 janvier les enfants séquestrés dans le noir, certains enchainés à leur lit et affamés.

"Ces enfants étaient comme invisibles"

D'après le rapport officiel, la fratrie vivait ici dans des conditions insalubres sans qu'aucun voisin ne soupçonne quoi que ce soit. David et Louise Turpin, 57 et 49 ans, ont été incarcérés pour torture et mise en danger d'enfants, mais n'ont pour l'heure donné aucune explication. C'est leur fille de 17 ans qui a donné l'alerte dimanche, réussissant à s'échapper et à appeler les secours d'un téléphone portable. Les policiers sont tombés sur une adolescente maigre et décharnée à laquelle on donnait à peine dix ans. "Ils ne parlaient jamais et restaient toujours ensemble", témoigne une voisine. "Ces enfants étaient comme invisibles". D'après leurs proches, le couple traversait des difficultés financières et avait déclaré scolariser leurs enfants à domicile. Les 13 frères et sœurs ont été hospitalisés.

