Espace : succès de la mission-suicide Dart de la NASA

Au rythme d'une image par seconde, l'astéroïde Dimorphos grandit sur les écrans, révélant les détails sur sa surface. Ces images prises à 11 millions de kilomètres de la Terre sont envoyées en direct par un vaisseau de la Nasa. Dans la nuit, à 1h14, mardi 27 septembre, l'image se fige. Explosion de joie dans le centre de contrôle : la mission Dart est réussie. Car la perte de signal signifie que le vaisseau s'est bel et bien écrasé sur l'astéroïde.

Préparer l'humanité à la menace des astéroïdes

Un impact délibéré à une vitesse de plus de 20 000 km/h. L'objectif : dévier le corps céleste de sa trajectoire. Plus précisément, il s'agit de modifier l'orbite de Dimorphos, qui gravite autour d'un plus gros astéroïde, appelé Didymos. La Nasa cherche à réduire cette orbite d'une dizaine de minutes. Si l'impact est réussi, il faudra attendre quelques jours voire quelques semaines pour savoir dans quelle mesure la trajectoire a pu être modifiée. Le but est de permettre à l'humanité de se préparer au cas où un astéroïde menacerait la Terre.