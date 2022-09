En temps normal, les vaisseaux spatiaux ne sont pas conçus pour s'écraser. C'est pourtant exactement ce que la Nasa projetait de faire, dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 septembre, pour dévier la trajectoire d'un astéroïde en projetant sur lui un vaisseau kamikaze. Cette mission inédite doit permettre d'apprendre à protéger l'humanité face à une éventuelle menace future.

L'astéroïde visé ne représente aucun danger. Mais la mission, nommée Dart ("fléchette", en anglais), doit "aider à déterminer notre réponse si nous détectons un astéroïde qui menace de frapper la Terre" à l'avenir, a déclaré lundi le patron de la Nasa, Bill Nelson.

Réduire l'orbite de dix minutes

Le moment de l'impact, à 11 millions de kilomètres de la Terre, peut être suivi en direct sur la chaîne vidéo de la Nasa, en haut de cet article. Le vaisseau, pas plus grand qu'une voiture, avait décollé en novembre depuis la Californie. Après dix mois de voyage, l'heure de collision était prévue à 1h14, mardi, à une vitesse de plus de 20 000 km/h.

La cible est en réalité un couple d'astéroïde : un gros, Didymos (780 mètres de diamètre), et son satellite, Dimorphos (160 mètres de diamètre), en orbite autour de lui. Les deux ne sont éloignés que d'environ un kilomètre l'un de l'autre. C'est sur le petit, Dimorphos, que doit s'écraser le vaisseau. Cet astéroïde fait actuellement le tour du plus gros en 11 heures et 55 minutes, et le but est de réduire son orbite d'environ dix minutes.