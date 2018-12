Espace : Apollo 8 a 50 ans

Pour l'humanité, le 24 décembre 1968, c’est une découverte extraordinaire. Pour la première fois, l'homme observe la face cachée de la Lune. L'image est prise au travers d'un hublot par Frank Borman, le commandant de la mission Apollo 8. La fusée Saturne V a décollé de Cap Canaveral en Floride (États-Unis) trois jours plus tôt, le 21 décembre, il y a cinquante ans, jour pour jour.

Une image qui bouleverse l'humanité

À l'époque, les trois hommes de l'équipage mènent une mission extrêmement périlleuse. Ils sont les pionniers de la conquête spatiale et naviguent à vue depuis leur capsule. Une autre image prise par les astronautes, celle de la Terre, bouleverse notre vision du monde. L'humanité découvre son propre reflet, la Terre est bleue. Après plus de trois jours de voyage spatial, la capsule regagne la Terre sans difficulté. Sept mois plus tard, le commandant de la mission Apollo 11, Neil Armstrong sera le premier homme à poser le pied sur la Lune.

Le JT

Les autres sujets du JT