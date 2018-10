"First man" : un film dans les pas de Neil Armstrong

Des années après l'exploit, Damien Chazelle et Ryan Gosling se frottent à l'un des événements historiques les plus emblématiques du XXe siècle. Mais il aura fallu attendre 50 ans pour que l'épopée des pas sur la Lune de l'indéchiffrable Neil Armstrong soit portée à l'écran. Dès la mise à feu, l'accélération écrasante, le vacarme assourdissant, un frisson de claustrophobie appuyé par des vues subjectives font du spectateur le quatrième passager de la capsule Apollo.

Un astronaute mystérieux

Ryan Gosling, qui incarne l'astronaute, s'est entraîné à la Nasa pour apprendre les bons gestes et les bonnes attitudes. "La plus grande part de mes efforts était tendue vers les aspects techniques de la mission. J'ai tenté de comprendre Neil, c'est un homme très complexe", raconte l'acteur. Car First Man tente de percer la face cachée du plus mystérieux des astronautes. Outre le Canadien, on retrouve au casting la Britannique Claire Foy dans la peau de Jeanet Armstrong, ainsi que Corey Stoll et Kyle Chandler.