Espace : Amazon veut aller sur la Lune

Jeff Bezos, le patron d'Amazon et homme le plus riche du monde, a présenté jeudi 9 mai la dernière création de ses ingénieurs. Depuis trois ans, le géant américain planche en effet sur un prototype d'alunisseur appelé Blue Moon. La maquette de plus de trois tonnes, qui comporte un moteur unique pour pouvoir emporter près de quatre tonnes de fret, pourrait aider au retour d'astronautes américains sur la Lune d'ici cinq ans, un objectif gouvernemental impératif.

La conquête de l'espace relancée

"Il est temps de retourner sur la Lune, et cette fois d'y rester", a déclaré Jeff Bezos, 50 ans après le premier voyage lunaire et les premiers pas de Neil Armstrong sur le satellite de la Terre. La frénésie de la conquête de l'espace est donc relancée, avec Jeff Bezos mais aussi Elon Musk, patron de SpaceX, ainsi que des entreprises comme Boeing. Les rêves d'hier, de coloniser la Lune et d'y développer des activités humaines, semblent plus que jamais d'actualité.

