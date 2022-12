EN IMAGES. Les Etats-Unis ensevelis par Elliott, la tempête de neige historique qui a fait près de 50 morts à travers le pays

La tempête Elliot a causé la mort d'au moins 49 personnes, dont 27 dans un même comté de l'Etat de New York.

"C'est clairement le blizzard du siècle", a affirmé la gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, lundi 26 décembre. La violente tempête hivernale Elliot, qui frappe les Etats-Unis depuis plusieurs jours, a fait au moins 49 morts à travers le pays. Vingt-sept personnes ont péri dans un seul comté de l'Etat de New York. Et "il est bien trop tôt pour dire que c'est terminé", a mis en garde la gouverneure démocrate, ajoutant que jusqu'à 30 centimètres de neige sont encore attendus.

>> Etats-Unis : qu'est-ce qu'une "bombe cyclonique", le phénomène météo qui paralyse une partie du pays pour Noël ?

L'ouest de l'Etat de New York, pourtant habitué au froid et aux tempêtes, a été enseveli durant le week-end de Noël sous des mètres de neige. Même si Elliott a faibli, il est "toujours dangereux d'être dehors", a alerté Kathy Hochul lundi. Certaines personnes ont ainsi été retrouvées mortes dans leur voiture ou dehors, et d'autres ont succombé à un arrêt cardiaque en essayant de déblayer la neige, a précisé un responsable du comté de Buffalo. Selon ce dernier, davantage de victimes pourraient être retrouvées dans les prochaines heures.

En cause notamment, le froid extrême qui s'est abattu durant plusieurs jours sur les Etats-Unis, avec une température ressentie parfois descendue sous la barre des -40°C. Le thermomètre devrait commencer à remonter mardi dans l'est et le centre du pays. Franceinfo revient, en images, sur cette tempête de neige historique.

Le brouillard se lève sur le lac Michigan, à Chicago (Illinois), alors que les températures ont atteint -21°C le 23 décembre 2022. (KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)

Un homme marche dans le brouillard au bord du lac Michigan, à Chicago (Illinois), le 22 décembre 2022. (SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Des voitures ont glissé dans un fossé enneigé à Byron Center, dans le Michigan, le 23 décembre 2022. (NEIL BLAKE / AP / SIPA)

Une porte givrée et recouverte de neige à Fort Erie, dans l'Etat de New York, le 24 décembre 2022. (MAXPPP)

La rivière Ohio sous des températures glaciales, le 23 décembre 2022, à Louisville, dans le Kentucky. (LEANDRO LOZADA / AFP)

Un homme essaie de déterrer son camion enneigé, le 26 décembre 2022, à Buffalo (New York). (JOHN NORMILE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Une baie vitrée à moitié recouverte de neige à Amherst, dans le comté d'Erie (New York), le 24 décembre 2022. (CHINE NOUVELLE / SIPA)

Des camions ensevelis sous la neige dans le comté d'Erie, dans l'ouest de l'Etat de New York, le 25 décembre 2022. (MAXPPP)

De nombreuses voitures se sont retrouvées piégées par la neige dans les rues de Buffalo, dans l'Etat de New York (Etats-Unis), le 26 décembre 2022. (BUREAU DE LA GOUVERNEURE KATHY HOCHUL / AFP)

Toujours à Buffalo (New York), les pompiers sont venus en aide à des habitants coincés dans leur voiture, le 25 décembre 2022. (MAXPPP)

Une voiture abandonnée presque entièrement recouverte de neige à Buffalo, dans l'Etat de New York, le 26 décembre 2022. (JOHN NORMILE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

La ville de Buffalo, dans l'Etat de New York, est ensevelie sous la neige, le 25 décembre 2022. (JOED VIERA / AFP)

Un camion bloqué dans la neige dans le comté de Buffalo (New York), le 25 décembre 2022. (MAXPPP)

Une maison a été entièrement recouverte de glace dans le comté de Buffalo, dans l'Etat de New York, le 26 décembre 2022. (FATIH AKTAS / ANADOLU AGENCY / AFP)

Un homme photographie les stalactites géantes qui se sont formées sur cette maison du comté de Buffalo (New York), en raison des vents glaciaux, le 26 décembre 2022. (FATIH AKTAS / ANADOLU AGENCY / AFP)

Un employé municipal déblaye les rues ensevelies de neige, le 26 décembre 2022, à Buffalo (Etats-Unis). (DEREK GEE / AP / SIPA)

Une fontaine figée dans la glace à Charleston, en Caroline du Sud, le 24 décembre 2022. (PEDRO UGARTE / AFP)

Des habitants de Buffalo (New York) déblayent leur voiture recouverte de neige, le 26 décembre 2022. (FATIH AKTAS / ANADOLU AGENCY / AFP)

En raison du froid et de la neige, l'autoroute de l'Etat de New York est restée fermée à West Seneca, le 26 décembre 2022. (JOHN NORMILE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)