Etats-Unis : qu'est-ce qu'une "bombe cyclonique", le phénomène météo qui paralyse une partie du pays pour Noël ?

Une "neige abondante", des "vents violents" et un "froid mortel" perturbent la vie de dizaines de millions d'Américains en cette fin d'année 2022.

Les Etats-Unis traversent une "tempête ne survenant qu'une fois par génération", selon le National Weather Service (NWS)*. Alors que des dizaines de millions d'Américains doivent voyager pour les fêtes, entre vendredi 23 décembre et lundi 2 janvier, le site météorologique privé AccuWeather évoque une inquiétante "bombe cyclonique"*. En quoi consiste ce phénomène qui paralyse une grande partie du pays ?

Il s'agit en réalité d'une tempête qui remplit un critère précis. Selon le Service national océanique et atmosphérique américain (NOAA)*, il faut que la pression atmosphérique en son sein diminue très rapidement, de plus de 24 hectopascals (hPa) en 24 heures, pour que l'appellation "bombe cyclonique" soit valide. "Là, on va avoir une pression qui va chuter de manière très importante et on va passer de 1013 hPa à 978 hPa en seulement 24 heures, donc 35 à 40 hectopascals en un jour. C'est ce qu'on appelle une cyclogenèse explosive", explique Yann Amice, météorologue pour Weather'n'Co, à Ouest-France.

Comment expliquer cette rapide chute de pression ? Elle peut intervenir "lorsqu'une masse d'air froid entre en collision avec une masse d'air chaud, comme l'air au-dessus des eaux océaniques chaudes", décrit le NOAA.

Blizzard et chute brutale des températures

Plusieurs phénomènes se conjuguent alors : le NWS met en garde contre une "neige abondante", des "vents violents" et un "froid mortel". La conjugaison des deux premiers éléments forme le blizzard, un vent du nord violent accompagné de tempêtes de neige, ce qui perturbe fortement la circulation des automobiles et des avions. Depuis mercredi, trois personnes sont mortes dans des accidents de la circulation liés à la météo, dans l'Oklahoma*, et plusieurs milliers de vols ont déjà été annulés au niveau national, depuis le début de ce phénomène.

L'autre caractéristique de la "bombe cyclonique" est la baisse brutale des températures. Le NWS a assuré avoir observé d'impressionnantes chutes de température "en une heure ou moins". La température ressentie dans la région des grandes plaines devrait atteindre jusqu'à -55°C. "Un froid de cette ampleur pourrait provoquer en quelques minutes des engelures sur la peau exposée, ainsi que de l'hypothermie et la mort si l'exposition est prolongée", alerte le NWS.

Un phénomène pas si rare

Si l'intensité et le timing de cette "bombe cyclonique" peuvent interpeller en cette fin d'année aux Etats-Unis, le phénomène n'est pas si rare. Une étude américaine de 2021* a montré qu'environ 7% de tous les systèmes dépressionnaires non tropicaux près de l'Amérique du Nord de 1979 à 2019 étaient des "bombes cycloniques", soit environ 18 par an, en moyenne, près de l'Amérique du Nord.

Les autorités rappellent en tout cas la nécessité d'être extrêmement vigilant. "S'il vous plaît, prenez cette tempête extrêmement au sérieux", a exhorté Joe Biden, le président américain. Vendredi matin, environ 240 millions de ses concitoyens, soit environ 60% de la population, étaient concernés par des avertissements ou des avis météorologiques divers, souligne le NWS. La journée de samedi devrait également être marquée par des conditions météorologiques très difficiles, assure le NWS.

* Les liens suivis d'un astérisque dirigent vers des contenus en anglais.