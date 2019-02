EN IMAGES. Etats-Unis : chute de neige exceptionnelle à Las Vegas

Winter is coming. Sous l'effet de la tempête hivernale qui frappe les Etats-Unis, Las Vegas a connu ces derniers jours des chutes de neige exceptionnelles, rapporte jeudi 21 février le Las Vegas Sun (en anglais). Ce sont "les premiers flocons depuis dix ans", commente le quotidien américain. Des flocons qui ont donné une allure inhabituelle à cette ville construite en plein milieu du désert.

Here’s my room with a view ⁦@KTNV⁩. Good thing this Canadian is used to this......and so much more!! #RedRockHotel pic.twitter.com/8dUTP6TB0g