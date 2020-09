Elvis Presley : l'ascension d'une star

On a coutume d’appeler 1956, l’année zéro du rock'n'roll, Elvis Presley y est pour beaucoup, avec cette prestation au "Ed Sullivan Show", une émission de variété phare aux États-Unis. Il va bientôt devenir une star mondiale, grâce à cette ballade, chantée ce soir-là. 21 ans plus tôt, la vie a commencé très modestement pour Elvis dans un bungalow familial du Mississippi. Ses parents déménagent, et une maison de disque remarque le talent de leur fils. Grâce a à son producteur, il grave ses premiers disques.

Un mélange inédit de blues, de gospel, et de country

De concerts en concerts, Elvis commence à séduire un public avec sa musique qui mélange volontiers plusieurs grandes influences : le blues, le gospel et la country. Premier 45 tours pour lui, dans une grande maison de disque de New-York, une maison de disques qui lui ouvre les portes des plateaux de télévision, et c’est à chaque fois un succès. Pourtant, Ed Sullivan le juge encore inapproprié pour une émission familiale, en raison de son célèbre déhanché. "C’est un artiste qui est connu par tout ce que l’Amérique compte de plus conservateurs, les gens trouvent que ce chanteur est un chanteur obscène", explique Sebastian Danchin, historien et auteur du livre "Elvis Presley ou la revanche du sud". Pour son passage au "Ed Sullivan Show", Elvis a donc opportunément choisi une ballade, issue d’un film qu’il tourne à l’époque. Des millions de 45 tours ont par la suite été commandés.

