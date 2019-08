Elvis Presley, rocker et agent secret dans une prochaine série animée de Netflix

Et si le King Elvis, chanteur au succès phénoménal en son temps, avait été missionné comme espion par Washington ? C'est ce qu'a imaginé son ancienne épouse Priscilla Presley, une idée qu'a retenu Netflix.

Elvis Presley se réinvente en agent secret dans une série d'espionnage animée pour adultes commandée par la plateforme de streaming Netflix. Dans Agent King, le chanteur mort en 1977 à l'âge de 42 ans sera un espion au service de l'Amérique en parallèle à son métier de rockeur.



"Elvis Presley troque sa combinaison blanche pour un réacteur dorsal (qui permet de décoller NDLR) lorsqu'il est secrètement intégré dans un programme gouvernemental d'espionnage pour aider à combattre les forces obscures qui menacent le pays qu'il aime - tout en continuant à assurer son job quotidien de King of Rock And Roll", indique le synopsis de Netflix, selon Rolling Stone.

Priscilla Presley & John Eddie co-created & EP #AgentKing, an animated adult action comedy featuring Elvis Presley as a covert government agent who fights to keep America safe while also maintaining his cover as the King of Rock & Roll. #Archer alum Mike Arnold to showrun/write pic.twitter.com/6y7LTC2TlJ — See What's Next (@seewhatsnext) August 16, 2019

Priscilla Presley aux manettes

C'est l'ancienne épouse du King, Priscilla Presley, qui est aux commandes de cette série en tant que co-créatrice avec le chanteur John Eddie. "Depuis tout jeune, Elvis avait toujours rêvé d'être un super-héros qui combat le crime et sauve le monde", explique Piscilla Presley au site Deadline. "Mon co-créateur John Eddie et moi-même sommes ravis de travailler avec Netflix et Sony Animation sur ce merveilleux projet et d'avoir la chance de montrer au monde un Elvis qu'ils n'ont encore jamais vu", ajoute-t-elle.



De fait, Elvis collectionnait les badges de police et il avait même obtenu le badge du Bureau fédéral des Narcotiques et des Drogues Dangereuses à l'époque de Nixon. "Ce badge représentait pour lui le pouvoir ultime. Il pensait qu'avec ce badge il pouvait entrer légalement dans n'importe quel pays avec des armes et avec toutes les drogues (y compris médicamenteuses NDLR) qu'il voulait", écrivait Priscilla Presley dans ses mémoires, souligne Allociné en citant un article de Smithsonianmag.



Le show sera supervisé par Mike Arnold, déjà aux manettes de Archer. Le créateur de mode rock'n'roll John Varvatos dessinera tous les costumes d'Elvis de la série et il fera également office de consultant.