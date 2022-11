Élections de mi-mandat aux États-Unis : l’inflation, une préoccupation majeure des Américains

Aux États-Unis, la popularité du président Joe Biden a baissé avec la hausse des prix. L’inflation est devenue l’une des principales préoccupations des Américains.



L’inflation est le mot qui aura le plus préoccupé l’Amérique durant la campagne des élections de mi-mandat. Aux États-Unis, sur un an, elle s’établit à 8,2 %. Mais dans le détail, en particulier pour les courses, elle est bien supérieure. À savoir, +27 % pour le lait, +30 % pour les oeufs et +12 % pour les fruits. À cela s’ajoutent les loyers, qui explosent, avec 17 % de hausse en moyenne, alors que les locataires n’ont aucune protection dans ce pays.



14 dollars le sac de farine



L’Ohio, un État populaire et industriel de 11 millions d’habitants, est un miroir des États-Unis et dicte souvent le résultat des élections. En plein coup de feu en cuisine, un chef ne décolère pas face à l’inflation. "Il y a un peu plus d’un an, la farine était à 14 dollars, c’est monté à 16 et maintenant, c’est à 24 dollars", déclare-t-il. Il a dû augmenter les prix de ses sandwichs et de ses pizzas de près de 20 %. Sa famille d’immigrants italien a toujours plutôt eu le cœur à gauche, mais pas cette fois.