Désintox. Etats-Unis : Ruth Bader Ginsburg n\'a jamais dit que la pédophilie était bonne pour les enfants.

C'est l'histoire d'une fake news vieille de 45 ans. Ces derniers jours circule sur les réseaux sociaux français, mais surtout américains, une photo de Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême des Etats-Unis, décédée la semaine dernière, avec cette citation : "La pédophilie est bonne pour les enfants."



RBG, de son surnom, n'a évidemment jamais rien dit de tel. D'où vient cette fausse citation ? D'une autre fausse citation ! Tout commence en 1974 lors de la publication d'un livre dans lequel RBG dénonçait le sexisme sémantique de la loi américaine. Selon elle, en utilisant le terme "homme" pour désigner "les hommes et les femmes", la Constitution ne garantissait pas les mêmes droits aux hommes et aux femmes. Pour montrer à quoi pourrait ressembler un exemple de législation "non-sexiste", RBG citait une réforme du code pénal de 1973 redonnant une définition du viol. Dans un exemple, il était écrit qu'il y a viol quand "l'autre personne est âgée de moins de 12 ans".



Ce qui n'était qu'un exemple a été détourné et c'est donc cette phrase qui a valu depuis les pires accusations à Ruth Bader Ginsburg. Ses opposants l'accusant à tort de vouloir abaisser l'âge du consentement sexuel à 12 ans ! Des accusations apparues dès 1993, lors de la nomination de RBG à la Cour suprême, qui ont réémergé en 2005 sur Fox News et, de nouveau, à sa mort.



Depuis, la malhonnêteté a donc franchi un nouveau cap, avec la publication de cette photo, affublée d'une phrase sur la pédophilie que Ruth Bader Ginsburg n'a jamais prononcée, elle-même inspirée d'une phrase qu'elle n'a jamais écrite.

