Désintox. Etats-Unis : non, l'université de Columbia n'organise pas des remises de diplômes communautaires et exclusives

L'université américaine Columbia aurait pris la décision de créer « des cérémonies de remise de diplômes en fonction de la race, de l'origine ethnique et du revenu », selon plusieurs personnalités américaines mais aussi françaises et des dizaines d’internautes des deux côtés de l’Atlantique. Qui dénoncent en chœur un retour à la « ségrégation », voire une « certaine idée de l’enfer identitaire » selon la Licra.

À y regarder de plus près, l’université américaine ne propose pourtant pas de cérémonies de remise de diplôme différenciées. Il y aura bien, cette année comme les autres, une grande cérémonie, où tous les étudiants qui ont terminé leur cursus se verront remettre leur diplôme par le président de Columbia, Lee Bollinger. Elle aura lieu le 30 avril prochain, en visioconférence du fait de la crise sanitaire, comme en atteste l’agenda de l’université.

Columbia propose simplement, les jours qui la précèdent, des « célébrations multiculturelles » dédiées pour les étudiants qui le souhaitent. Des évènements en plus petit comité pour échanger sur « le développement personnel et les expériences au sein des communautés qui ont eu un impact sur leur vie étudiante », avec des focus sur les étudiants asiatiques ou ayant grandi dans des familles populaires par exemple. Ces célébrations n’ont rien de nouveau : elles existent depuis plusieurs années à Columbia et dans d’autres universités américaines. Surtout, contrairement à ce que laissent entendre leurs détracteurs, « tous les étudiants sont invités à participer à ces célébrations », précise en toutes lettres l’université. Elles ne sont donc en aucun cas réservées à certains étudiants.

