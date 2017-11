Cyntoia Brown, esclave sexuelle emprisonnée à vie pour meurtre, émeut l'Amérique

Elle a passé presque la moitié de sa vie derrière les barreaux : à 29 ans, Cyntoia Brown est emprisonnée depuis treize ans. Elle ne sera pas libérable sur parole avant ses 67 ans. Son histoire, celle d'une jeune fille exploitée sexuellement, et condamnée à la prison à vie pour avoir tué un homme qui tentait d'avoir une relation sexuelle avec elle, mobilise, depuis la mi-novembre, des stars planétaires comme Kim Kardashian, Cara Delevingne*, Lebron James ou Rihanna. "#FreeCyntoiaBrown", tweetent ces célébrités, qui dénoncent un "échec" du système judiciaire.

The system has failed. It’s heart breaking to see a young girl sex trafficked then when she has the courage to fight back is jailed for life! We have to do better & do what’s right. I’ve called my attorneys yesterday to see what can be done to fix this. #FreeCyntoiaBrown pic.twitter.com/73y26mLp7u