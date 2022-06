Fusillade aux États-Unis : le récit poignant des rescapés

À la Chambre des représentants aux États-Unis, une succession de témoignages, aussi poignants qu’insoutenables, s’enchaînent. Les députés américains ont écouté l’horreur du récit des rescapés de la fusillade d’Uvalde, dans le Texas. Parmi les récits, celui de Miah Cerillo, en classe de CM1. "On est allé se cacher derrière les sacs à dos et il a abattu une camarade juste à côté de moi. J’ai senti qu’il allait revenir. Alors j’ai pris de son sang pour m’en mettre partout sur le corps, je suis resté immobile et puis après, j’ai pris le téléphone sur le corps de ma maîtresse et j’ai appelé les secours", raconte la petite fille.



Un pédiatre supplie les députés

Les parents de Lexie, 10 ans, massacrée au fusil d’assaut, ne peuvent retenir leur colère. "On lui avait promis qu’on mangerait une glace ensemble le soir. Mais ce matin-là, j’ai déposé ma fille à l’école et cette décision me hantera jusqu’à la fin de mes jours", pleure sa mère. Le pédiatre ayant accueilli les enfants à l’hôpital affirme que certains ont été pulvérisés et décapités par l’impact des balles du fusil d’assaut. Il a supplié les politiques de revoir la loi concernant les armes afin de sauver des vies.