Etats-Unis : "Je ne veux pas que ça se reproduise", implore une fillette rescapée de la tuerie du Texas devant le Congrès

"Je ne veux pas que ça se reproduise", a imploré mercredi 8 juin une fillette de 11 ans, rescapée de la tuerie du 24 mai dans une école primaire du Texas, devant le Congrès américain. Miah Cerrillo, qui s'est couverte du sang d'un camarade dont le corps se trouvait à côté d'elle pour échapper à l'attention du tireur, a replongé le pays dans l'horreur de la fusillade d'Uvalde, lors d'une audition sur la régulation des armes à feu aux Etats-Unis.

In pre-recorded testimony, 11-year-old Uvalde school shooting survivor Miah Cerrillo details how the gunman killed her teacher and classmates, and how she played dead by covering herself in her classmate's blood. pic.twitter.com/W6ZChi68S3 — MSNBC (@MSNBC) June 8, 2022

L'assaillant a "tiré sur mon institutrice, il lui a dit 'bonne nuit' et il lui a tiré dans la tête. Ensuite, il a tiré sur certains de mes camarades et sur le tableau", a témoigné la petite fille dans des propos retransmis par vidéo."Quand je me suis rapprochée des sacs à dos, il a tiré sur mon ami qui était juste à côté de moi et j'ai pensé qu'il allait revenir dans la pièce", a-t-elle raconté.

"Donc j'ai pris un peu de sang et je me le suis étalé partout... Je suis restée silencieuse, puis j'ai attrapé le téléphone de mon institutrice et j'ai appelé [le numéro d'urgence] 911", a poursuivi la petite fille. Miah Cerrillo a assuré qu'elle ne se sentait plus en sécurité à l'école.