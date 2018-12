Etats-Unis : la police de Baltimore récupère près de 2 000 armes, dont un lance-roquettes, après une opération de rachat aux particuliers

Contestée, l'initative a tout de même rencontré son public. La police de Baltimore a annoncé mardi 25 décembre avoir récupéré près de 2 000 armes, dont un lance-roquettes, lors d'une opération de rachat destinée à faire baisser la criminalité dans cette ville du nord-est des Etats-Unis gangrénée par la violence.

Le chiffre de 300 meurtres dans la ville a en effet été dépassé en 2018, pour la quatrième année consécutive. Le "record" date de 2017, avec 342 morts dont 299 par balle.

Au total, 1 860 armes ont été collectées la semaine dernière durant les trois jours qu'a duré l'opération, a indiqué la police, sans préciser le type d'armes concernées. Sur Twitter, la maire de la ville, Catherine Pugh, avait précisé le 22 décembre qu'un lance-roquettes avait aussi été récupéré.

As of today we removed over 1800 guns and 1 rocket launcher from the streets of #Baltimore. And yet the @NRA thinks somehow rocket launchers are good for Baltimore. Perhaps a name change is in order: The National Rocket Association. @Everytown