Etats-Unis : Hunter Biden, fils du président américain, reconnu coupable de détention illégale d'arme à feu

Après deux semaines de débats, le fils de Joe Biden a été reconnu coupable par un tribunal pénal fédéral de détention illégale d'arme à feu. L'annonce du verdict, mardi 11 juin, survient alors que Joe Biden doit prononcer un discours sur la limitation de la prolifération des armes à feu. Avocat et homme d'affaires reconverti en artiste, Hunter Biden, 54 ans, comparaissait pour avoir menti sur sa consommation de drogues lorsqu'il avait acheté, en 2018, un revolver de type Colt Cobra dans une armurerie.

Le jury de 12 personnes du tribunal de Wilmington dans le Delaware (côte est des Etats-Unis), a répondu oui aux trois chefs d'accusation : deux sur des mensonges dans les documents nécessaires à l'achat d'un revolver en octobre 2018 et un troisième sur sa détention illégale. L'avocat du fils du président, Abbe Lowell, avait pour sa part assuré aux jurés qu'"il ne consommait plus de drogues" quand il a acheté l'arme, laquelle "n'a jamais, jamais été chargée, portée ou utilisée pendant les 11 jours où elle a été en sa possession".

Hunter Biden encourt en théorie jusqu'à 25 ans de prison, mais une peine alternative à la prison peut aussi être décidée. Il s'agit de la première condamnation pénale contre un enfant d'un président en exercice.

Joe Biden "respectera la procédure"

Après l'annonce du verdict, le président des Etats-Unis et père de l'accusé, Joe Biden, a fait savoir dans un communiqué qu'il "accepterait l'issue" du procès contre son fils Hunter et qu'il "continuerait à respecter la procédure judiciaire". "Jill [Biden, la Première dame] et moi-même seront toujours là pour Hunter (...). Cela ne changera jamais", a encore assuré le président américain, répétant qu'il "aimait" son fils et qu'il était "fier" de lui.

A moins de cinq mois de l'élection du 5 novembre, le couple Biden a affiché son soutien à Hunter, à l'image de Jill Biden l'embrassant dans la salle d'audience et de Joe Biden qui lui a témoigné son "amour infini". Le procès a ravivé le souvenir des addictions de Hunter Biden, sur lesquelles l'accusation est revenue en détail.

Après ce procès dans le Delaware, Hunter Biden doit aussi comparaître en Californie en septembre pour fraude fiscale.