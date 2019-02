Cinéma : mort de Stanley Donen, réalisateur de "Chantons sous la pluie"

"I'm singing in the rain, just singin' in the rain". Ces paroles iconiques ont marqué le monde de la comédie musicale. Singing in the rain est le chef d’œuvre de Stanley Donen, devenu depuis une référence. Il y fait virevolter avec élégance et humour Gene Kelly, Frank Sinatra, Fred Astaire et bien d’autres.

Les Français ont apprécié "Singin in the rain" bien avant tout le monde

Stanley Donen révolutionne la comédie musicale en en faisant de grands films tournés en extérieur. Le festival Lumière, à Lyon (Rhône), lui rendait hommage en 2010. "Je pense que les Français ont apprécié bien avant tout le monde 'Chantons sous la pluie'. C’est grâce à Godart et aux Cahiers du cinéma. Les Américains trouvaient le film juste sympathique. Mais c’est grâce au regard des Français que les choses ont changé pour 'Singing in the rain'", expliquait le réalisateur. En 1998, Stanley Donen a reçu des mains de Martin Scorsese un Oscar pour l’ensemble de son œuvre. C’est un maître de la joie de vivre, l’un des derniers de l’âge d’or d’Hollywood qui disparaît.