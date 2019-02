C'est officiel, les Oscars n'auront pas de maître de cérémonie

L'acteur Kevin Hart a renoncé à assurer la présentation de la 91e cérémonie et l'Académie a choisi de ne pas le remplacer.

Un plateau de stars, mais pas de présentateur. Pour la première fois depuis 30 ans, les Oscars se dérouleront le 24 février sans animateur en titre, ont confirmé mardi 5 février les organisateurs de la cérémonie. Une décision longuement réfléchie, prise après le retrait, début décembre, de l'acteur Kevin Hart après une polémique sur de vieux tweets homophobes.

"Les producteurs ont sagement décidé de ne pas avoir d'animateur et de revenir à la formule consistant à faire des présentateurs et des films les stars" de la soirée, a expliqué Karey Burke, présidente des productions ABC, la chaîne de télévision qui retransmettra la cérémonie. L'Académie des arts et sciences du cinéma, qui organise les Oscars, a confirmé l'absence d'animateur pour cette 91e édition, sans plus de précisions.

Pour la première fois depuis 1989, il n'y aura donc aucun "Monsieur Loyal" pour débiter des plaisanteries et assurer les transitions entre les remises de statuettes. Ce rôle sera dévolu aux différentes personnalités qui se succéderont sur scène pour lancer chacune des 24 catégories. Pour Karey Burke, ce choix doit notamment permettre de redonner "du rythme" à un spectacle en perte d'audience et à le maintenir dans une durée jugée acceptable : trois heures.