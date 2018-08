Cinéma : un policier noir infiltré au sein du Ku Klux Klan

Ron Stallworth est un jeune Afro-Américain qui devient agent de police de son État, et la nouvelle recrue ne manque pas de culot. Une improbable mission d'infiltration du Ku Klux Klan, inspirée de la vie du vrai Ron Stallworth. La comédie revient sans détour les années 1970 américaines, la condition noire et la haine des suprémacistes blancs. Le film est adapté de l'autobiographie de l'ancien policier. "Moi, tout ce que j'ai fait, c'est écrire un livre. Je ne pensais pas que ça deviendrait un pamphlet politique sur les relations entre les noirs et les blancs", confie Ron Stallworth.

Un tournage sur fond d'émeutes à Charlottesville

L'été dernier, pendant le tournage, l'actualité a même rattrapé la fiction : des émeutes racistes à Charlottesville ont coûté la vie à une jeune femme. Spike Lee lui a dédié son film. BlacKkKlansman a été récompensé d'un Grand Prix au Festival de Cannes. Spike Lee démontre une fois de plus son engagement dans la cause noire.

