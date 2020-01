CES : Samsung présente son nouvel avatar virtuel

C'est la toute première fois que des personnes ont pu les observer. Mardi 7 janvier, Samsung a présenté les Neons, des êtres virtuels ultra réalistes, au CES de Las Vegas (États-Unis). Ils sont créés sur ordinateur à partir de personnes réelles. Il s'agit de la même technique mise en oeuvre au cinéma ou pour les jeux vidéo. Des comédiens bardés de capteurs sont enregistrés dans des postures et des attitudes typiques pour créer une silhouette et des attitudes générales. Ensuite, on donne à ces silhouettes numériques un catalogue d'expressions plus ou moins larges obtenues à partir de plusieurs personnes.



Résultat bluffant

Samsung revendique avoir mis au point des avatars techniquement inédits. Le résultat est visuellement bluffant et le catalogue des expressions est particulièrement varié. Mais les avatars de Samsung ne font jamais que jouer un programme défini. Pour l'heure, la première génération des Neons n'est pas davantage qu'une version visible d'assistant vocaux comme Alexa ou Siri. À terme, ils pourraient rejoindre des entreprises comme agent d'accueil, conseiller ou encore professeur de yoga.

Le JT

Les autres sujets du JT