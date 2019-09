Etats-Unis : un bateau en feu avec 34 personnes à bord au large de la Californie, les autorités redoutent un lourd bilan

Les autorités américaines craignent un nombre élevé de victimes. Un incendie s'est déclaré, lundi 2 septembre à l'aube, à bord d'un bateau au large de la Californie, pendant que les passagers dormaient. Plusieurs équipes de secours ont été déployées "pour aider plus de 30 personnes en détresse" sur ce bateau de plongée de 22 mètres de long près de l'île de Santa Cruz, au large de Los Angeles, ont indiqué les garde-côtes sur Twitter.

BREAKING NEWS: The Coast Guard has launched multiple rescue assets along with assets from local agencies to assist more than 30 people in distress on a 75ft boat near Santa Cruz Island. More details will be available later as this operation continues.