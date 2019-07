Californie: spectre sismique

Avec cette secousse de magnitude 6,4, la région enregistre son plus puissant séisme depuis 1994. Le bilan fait état de quelques blessés légers, mais ne relève pas de dégâts majeurs. Kaitlin Alexander, employée d'une petite épicerie témoigne tout de même de la violence du tremblement de terre :

"J'ai entendu le vin tomber, tout ce que j'ai entendu c'était (bruitage) tout était très effrayant."



Selon la sismologue Lucy Jones, il faut s'attendre à des répliques. Dans tous les esprits apparaît le spectre du "Big One", un méga-séisme dévastateur très redouté dans l'Ouest américain. Selon Lucy Jones, "on devrait toujours se préparer à un fort séisme. Ça ne le rend pas moins probable. Il y a environ une chance sur vingt que cet endroit subisse un tremblement de terre encore plus important au cours des prochains jours."



La Californie est l'État le plus peuplé des États-Unis. Mais l'épicentre du tremblement de terre, a été localisé dans le désert de Mojave, une grande étendue peu peuplée.