"Bienvenue à Marwen", sortie en salle du dernier film de Robert Zemeckis

La vie de Mark a basculé un soir, dans un bar. Le dernier film de Robert Zemeckis, "Bienvenue à Marwen", est tiré d'une histoire vraie, celle de Mark Hogancamp, massacré par des voyous, il y a 18 ans. Rendu amnésique, il se reconstruit peu à peu en se bâtissant un monde miniature, composé de décors et de figurines. Le film qui en est né mélange les images de synthèse et du réel, dans une petite ville occupée par les nazis pendant la guerre. Mark en est le héros. "J'ai adoré cette idée d'utiliser l'art pour se soigner. J'ai pensé que cela ferait un film magnifique. Montrer au public une histoire vraie, qui se déroule dans un monde de poupées", explique le réalisateur, Robert Zemeckis, le réalisateur entre autres de "Forest Gump".

Des capteurs de mouvement placés sur les comédiens

Performance technique, des capteurs de mouvement ont été placés sur des acteurs pour en faire des figurines animées, et, ce qui est plus fort encore, ces figurines sont scannées, elles aussi, pour être fusionnées dans les comédiens. Grâce à ses poupées et à son univers fantasmé, au fil de sa propre thérapie, Mark reprend peu à peu confiance en lui.

