"Ballon espion" : trois aéroports américains fermés pour cause de "sécurité nationale"

Le régulateur aérien américain a ordonné une interdiction de vol au-dessus de deux Etats, alors qu'un ballon d'observation lancé par la Chine survole le pays depuis près de cinq jours.

Un périmètre de sécurité avant une opération militaire ? L'Administration fédérale de l'aviation, en charge de la sécurité de l'espace aérien aux Etats-Unis, a décrété samedi 4 février une interdiction temporaire de vol au-dessus de la Caroline du Nord et la Caroline du Sud pour des raisons de "sécurité nationale". C'est au-dessus de cette large zone que le ballon stratosphérique chinois qui inquiète les Etats-Unis doit voler ce samedi. Dans une interview accordée à CNN, le président américain Joe Biden a promis de "s'occuper" de cet objet volant qui flotte tout de même à 18 000 mètres d'altitude.

L'interdiction de vol court jusqu'à 13h45 heure locale (20h45 heure de Paris) et empêche notamment aux avions d'atterrir ou de décoller dans les aéroports de Wilmington (Caroline du Nord), Charleston (Caroline du Sud) et Myrtle Beach (Caroline du Sud). Plusieurs élus américains ont appelé le gouvernement à abattre ce ballon afin de récupérer son chargement et vérifier s'il s'agit bien d'un instrument d'études météorologiques, comme l'assure la Chine, où d'un appareil d'espionnage. "Le ballon a violé l'espace aérien américain et le droit international, ce qui est inacceptable", a dénoncé le général américain Pat Ryder, ajoutant que les États-Unis en ont fait part aux dirigeants chinois à plusieurs niveaux.