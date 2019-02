Automobile : PSA à la conquête de l'Amérique

L'automobile est bien un secteur de l'industrie où la France compte bien reprendre des parts de marché, à l'image du groupe PSA. Peugeot et Citroën ont désormais des envies de conquête de l'Amérique, dans un marché nord-américain abandonné il y a déjà 28 ans. "On s'appuierait d'abord sur une production qui viendrait de nos usines d'Europe et de Chine, avec une nouvelle de distribuer sur ce marché", a expliqué le PDG Carlos Tavares mardi 26 février.

Sur la lancée du succès de "Colombo"

"Depuis plusieurs années, nos voitures sont déjà aux normes américaines grâce au travail de nos ingénieurs", a-t-il précisé. Dans les années 1960, le lieutenant Colombo popularise la 403, et Peugeot tente dans la foulée une incursion sur le marché à grand renfort de publicités. Mais ça ne prend pas, et en 1991, PSA se retire. Cette fois-ci, PSA compte sur ses modèles haut de gamme pour séduire outre-Atlantique.

Le JT

Les autres sujets du JT