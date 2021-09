Attentats du 11-Septembre : rescapé du World Trade Center, un Français témoigne

Suite au drame des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, les rescapés ont dû travailler pour retrouver le fil de la vie. La rédaction du 20 Heures a rencontré un Français, Bruno Dellinger, qui travaillait au 47e étage de la tour nord du World Trade Center à New York.

Le 11 septembre 2001, Bruno Dellinger travaille au 47e étage de la tour nord du World Trade Center (New York) frappée par un avion terroriste. Comme chaque matin depuis quatre ans, il entame sa journée de travail. "Je me mets à mon bureau, pour regarder mes emails. Soudain, j'entends un bruit strident que je reconnais immédiatement comme celui d'un réacteur", témoigne Bruno.

"L'avion s'écrase au-dessus de nos bureaux"

En levant la tête, il voit l'avion se crasher dans la tour. "L'avion s'écrase au-dessus de nos bureaux", explique Bruno. Au moment des faits et sous le choc, il ne se rend pas compte de la gravité de la situation. Pourtant, l'Amérique est attaquée. Dans la tour nord, le chef d'entreprise français ferme son bureau dans le calme et il est le dernier de son équipe à rejoindre les issues de secours. "La descente dure 50 minutes, et elle est très éprouvante", confie Bruno Dellinger.