Des cérémonies en hommage aux victimes ont été organisées à New York, samedi, près du Pentagone ainsi qu'à Shanksville, en Pennsylvanie.

L'Amérique s'est recueillie samedi à l'occasion des vingt ans des attentats du 11-Septembre. Plusieurs cérémonies ont permis de rendre hommage aux 2 977 morts des attaques perpétrées par Al-Qaïda, dans une ambiance alourdie par le retrait américain chaotique d'Afghanistan. Plusieurs minutes de silence ont été observées dans les différents lieux où les avions se sont écrasés. Franceinfo revient sur les séquences marquantes de ces cérémonies, en vidéos.

Plusieurs minutes de silence à New York

A New York, l'hommage a commencé au mémorial de Manhattan où se dressaient les deux tours jumelles du World Trade Center (WTC) détruites le 11 septembre 2001. Le président américain Joe Biden a présidé cette cérémonie aux côtés de ses prédécesseurs Barack Obama et Bill Clinton. Une minute de silence a été observée à 08h46 (14h46 à Paris), exactement vingt ans après que le premier avion piraté a percuté la tour nord.

D'autres minutes de silence et des hommages musicaux se sont ensuite succédé pour marquer les tragédies de ce funeste matin du mardi 11 septembre 2001, notamment pour l'effondrement des tours de New York.

Les noms des victimes lus au mémorial de New York

Comme chaque 11 septembre, trois heures durant, les noms de près de 3 000 morts ont été lus au mémorial de New York. D'immenses faisceaux de lumière verticaux étaient en même temps dressés depuis les deux immenses bassins noirs qui ont remplacé la base des tours.

Une cérémonie au Pentagone

Une cérémonie a également eu lieu pour commémorer l'attentat contre le Pentagone, près de Washington. A 9h37, heure locale, le 11 septembre 2001, le vol 77 d'American Airlines, un Boeing 757 parti de l'aéroport de Washington-Dulles pour San Francisco avec 64 personnes à bord dont cinq pirates, s'est écrasé sur la façade ouest du Pentagone. Un large drapeau américain a flotté près du lieu pour les commémorations, comme le montrent ces images d'une minute de silence sur place.

Des hommages rendus en Pennsylvanie en présence de Georges W. Bush

A Shanksville, en Pennsylvanie, une cérémonie a également été organisée. A 10h03, il y a 20 ans, le vol 93 de United Airlines, parti de Newark (New Jersey) à destination de San Francisco avec 44 personnes à bord dont quatre pirates, s'est écrasé dans cette zone boisée de l'ouest de l'Etat. Certains passagers, informés par téléphone portable de ce qui se passait à New York, avaient résisté aux terroristes. La cérémonie s'est déroulée en présence de la vice-présidente, Kamala Harris, de son mari, Doug Emhoff, de l'ancien président des Etats-Unis George W. Bush et de l'ex-première dame Laura Bush.

L'ancien président George W. Bush s'est ensuite exprimé. "Nous avons vu que les Américains étaient vulnérables, mais pas fragiles", a-t-il déclaré. Il a également déploré la désunion politique de son pays : "Dans les semaines et les mois qui ont suivi les attentats du 11-Septembre, j'étais fier de diriger un peuple impressionnant, résilient et uni. Si on parle de l'unité de l'Amérique, ces temps semblent lointains", a déclaré le 43e président des Etats-Unis.