Attentats du 11-Septembre : One World Trade Center, la tour de la renaissance

Au pied des trous béants des deux tours disparus, la tour One World Trade Center, la plus haute tour des États-Unis qui s'élève à 546 mètres de haut a été construite. C'est l'héritière des tours jumelles détruites le 11 septembre 2001. L'accès y est très contrôlé. Le journaliste Loïc de La Mornais se rend au 85e étage de la tour. Tout en haut de la tour, la vue est illimitée sur New York.

Gregory Carafello a senti le besoin d'y réinstaller ses bureaux

Pour Gregory Carafello, chef d'entreprise et rescapé du 11 septembre 2001, être en haut de la tour One World Trade Center est toujours très particulier, car c'est ici que se trouvait la tour sud des tours jumelles. "Je ressens toujours quelque chose ici (...) quand je viens au bureau et que je traverse ce mémorial, je médite, je ralentis le pas, ce qui est rare chez les New-yorkais", confie-t-il. Treize ans plus tard, quand la nouvelle tour a été inaugurée, il a senti le besoin d'y réinstaller ses bureaux.