":SCAN". 11-Septembre, le jour où le monde a changé

C'était il y a vingt ans, le 11 septembre 2001. Sous les yeux du monde entier, deux avions de ligne percutent les tours jumelles du World Trade Center à New York (Etats-Unis). Elles s'effondrent quelques heures plus tard, alors que deux autres avions sont détournés. L'un frappe le Pentagone, à Washington, et l’autre s'écrase en Pennsylvanie après une lutte entre les pirates et les passagers…

Ces attaques coordonnées par 19 jihadistes, affiliés à Al-Qaïda, causent la mort de 2 977 personnes. Les Etats-Unis plongent alors dans une guerre contre le terrorisme qui dominera les relations internationales pendant deux décennies. Ce nouveau numéro du magazine ":SCAN" retrace cette journée tragique, mais aussi les mois et les années qui ont suivi, jusqu’au retour des talibans en Afghanistan au mois d’août 2021.

Récits et témoignages

Avec de nombreux témoignages de personnes qui ont vécu cette journée après laquelle le monde a basculé :

- Bruno Dellinger, un Français rescapé du World Trade Center (tour Nord, 47e étage).

- Mary Jos, une rescapée du World Trade Center (tour Sud, 78e étage).

- Will Jimeno, officier de police rescapé du premier effondrement, qui a été piégé sous les décombres.

- Daniel Nigro, chef des pompiers de New York en 2001.

- George Pataki, gouverneur de l’Etat de New York en 2001.

- John McLaughlin, directeur adjoint de la CIA en 2001.

- Richard Myers, chef d’état-major des armées américaines en 2001.

- Etienne Leenhardt, ancien correspondant de la rédaction de France 2 aux Etats-Unis, présent lors des attentats ; actuellement rédacteur en chef du service Enquêtes et Reportages de la rédaction nationale de France Télévisions.

> Ce numéro de ":SCAN" a été réalisé par le bureau de France Télévisions à Washington avec Agnès Vahramian, Loïc de La Mornais, Juliette Poissonnier et Ludovic Lavieille.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".