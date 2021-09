Attentats du 11-Septembre : les Français encore hantés par l'horreur des événements

Les images des attentats du World Trade Center à New York (États-Unis), qui ont eu lieu vingt ans auparavant, sont encore présentes dans la mémoire des Français. Le 11 septembre 2001, il est 14h46 à Paris, lorsque le premier avion s'écrase sur l'une des deux tours. Les personnes interrogées par les équipes de France Télévisions se souviennent de ce qu'ils faisaient et où ils étaient le jour de cette catastrophe, au moment où David Pujadas et Élise Lucet montrent les images à l'antenne sur les ondes des chaînes du service public.

Les Français encore émus en évoquant les faits

"Je suis assise et je me demande si ce que je regarde est réel", raconte une Lyonnaise. "Je n'arrive plus à voir ces images", ajoute une passante, les larmes aux yeux. Ceux qui n'étaient pas nés en 2001 rendent aussi hommage aux 2977 victimes des attentats lors des différentes cérémonies à travers le pays. "C'est mon professeur qui m'a expliqué l'importance de ces événements et je le remercie pour cela", témoigne un jeune étudiant de Saint-Lô dans la Manche.