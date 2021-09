Attentats du 11-Septembre : des millions d'Américains rendent hommage aux 2977 victimes

À 8h46 (heure américaine) dans les rues de New York (États-Unis), le silence a envahi la ville, habituellement bruyante. Les sourires des touristes ont été remplacés par des larmes d'émotion à l'heure où la première des deux tours avait été percutée. Là où se dressait le World Trade Center se trouvent désormais les photos des 2753 victimes de l'effondrement des deux tours. Au milieu des familles, deux anciens présidents américains, Bill Clinton, Barack Obama, ainsi que Joe Biden se mêlent à la foule pour soutenir les familles des victimes.

Six moments de silence à travers le pays

À six moments, le silence règne à travers le pays aux heures exactes où les quatre avions ont percuté le World Trade Center, le Pentagone, le champ de Pennsylvanie et au moment précis où les deux tours jumelles se sont effondrées. Entre ces moments de recueillement silencieux, des artistes américains viennent rendre hommage aux victimes en entonnant des chansons. "Dans les semaines et les mois qui ont suivi les attentats, j'étais fier de diriger les États-Unis d'Amérique", scande George W. Bush, ancien président des États-Unis, depuis le champ de Pennsylvanie où s'est écrasé le vol 93. "L'unité de l'Amérique semble lointaine", ajoute George W.Bush. Pour Loïc de La Mornais, journaliste à France Télévisions en direct de New York (États-Unis), il faut nuancer les propos de l'ancien président : "Ici, à New York, l'unité était là. Les gens se sont soutenus."