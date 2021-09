Attentats du 11-Septembre : comment les tours du World Trade Center se sont-elles effondrées ?

Le 11 septembre 2001, deux avions se sont écrasés sur les deux tours du World Trace Center à New York aux États-Unis. Quelle était la structure des tours jumelles qui se sont effondrées rapidement ?

Les tours jumelles du World Trade Center à New York ont été construites au tout début des années 70. Elles étaient les plus hautes tours du monde et faisaient la fierté des New-yorkais. Leur architecte japonais avait conçu une structure révolutionnaire : une sorte d'immense tube carré soutenu par un noyau central. Ainsi, 40% du poids des tours était porté par leur façade constituée de 236 colonnes en acier. Le reste reposait sur un noyau central.

L'impact à 900 km/h dévaste huit étages

Les façades et le noyau étaient donc soudés par les planchers des 110 étages. Le 11 septembre 2001, deux avions frappent à pleine vitesse les deux tours. Sur la tour sud, la deuxième à être touchée, l'impact à 900 km/h dévaste huit étages, 33 colonnes extérieures, dont 10 du noyau central sectionné. Les autres éléments porteurs sont en surcharge, mais la tour résiste. Ce sont les incendies qui changent tout, le feu se répand dans les étages supérieurs. La chaleur devient si intense qu'elle affaiblit et déforme les poutres d'acier.