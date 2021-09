Attentats du 11-septembre : l'histoire d'un couple de New-yorkais devenu vignerons français

Jonathan et Rachel, un couple d'Américains, travaillaient le 11 septembre 2001 à quelques centaines de mètres du World Trade Center à New York (États-Unis). Choqué par la tragédie, le couple a décidé de quitter le pays pour habiter en France.

À Trouillas (Pyrénées-Orientales), Jonathan et Rachel, un couple d'Américains vit paisiblement en France depuis de nombreuses années. Un changement radical pour ce couple qui travaillait le 11 septembre 2001 à quelques centaines de mètres du World Trade Center à New York (États-Unis). Sous le choc devant la gravité des événements, les anciens informaticiens ont décidé de s'installer en France et exercent depuis plusieurs années le métier de vigneron. "Je ne dirais pas que c'est à cause des attentats que je fais ce métier, mais plutôt grâce à eux que j'ai ouvert ce domaine viticole", témoigne cet ancien habitant de New York (États-Unis).

Tout quitter pour oublier la tragédie des attentats du 11 septembre

Le jour des événements, ses amis sont injoignables et son appartement de Manhattan (États-Unis) est inatteignable. Mais surtout, le couple a un enfant de 10 mois. "Le stress que l'on a eu le 11 septembre je m'en souviens avec précision", raconte Rachel Treloar, la femme. En revoyant les images, le couple ressent encore les souffrances de l'instant, une douleur qui ne les quittera jamais.