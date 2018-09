11-Septembre : des images des attentats resurgissent 17 ans après

Dix-sept ans après les attentats du 11-Septembre, la station de métro du World Trade Center a enfin rouvert ses portes à New York. Par ailleurs, de nouvelles images de ce jour-là viennent d'être mises en ligne et ont été visionnées en quelques jours par près de huit millions de personnes. "Contrairement à ce qui a été dit, elles ne sont pas inédites, on les connaissait déjà", souligne le correspondant de France 2 à Washington, Loïc de la Mornais.

Des images restaurées

Dix-sept ans après, ces images, dont la force a rarement été égalée, semblent encore plus actuelles. Elles ont été restaurées en haute définition. Ce matin-là, Mark Laganga, caméraman de la chaîne CBS, va aller au coeur de la zone frappée. Les séances de son parcours sont inscrites dans la mémoire historique, tout comme les visages des survivants. Le reporter s'avance au plus près de ce qui s'appellera plus tard Ground Zero.

Le JT

Les autres sujets du JT