Afghanistan : grand reporter, Régis Le Sommier analyse le retour progressif des talibans dans le pays

En Afghanistan, plusieurs villes du pays sont tombées entre les mains des talibans. Ces derniers sont de plus en plus présents dans le pays. "Tout a commencé finalement sous l’administration Trump, quand Trump a décidé de ramener les Boys au pays et, en 2018, de rapatrier 7 000 soldats américains déjà. À ce moment-là, les Talibans ont compris qu’arithmétiquement ils pouvaient avoir le dessus et ils ont commencé leurs offensives", rappelle Régis Le Sommier, directeur adjoint de Paris Match et grand reporter, sur le plateau du 23 heures de franceinfo jeudi 12 août.

"Un moment charnière"

Les talibans continuent leur avancée et se rapprochent progressivement d’un endroit très convoité : la capitale, Kaboul. "Il y a un potentiel de bain de sang dans Kaboul, ça c’est clair. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas des talibans et les talibans seront tentés évidemment d’imposer leur ordre et leur force. On est vraiment à un moment charnière", analyse Régis Le Sommier.