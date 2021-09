Afghanistan : des réfugiés afghans tentent de se construire une nouvelle vie.

À visage couvert, des réfugiés afghans ont décidé de témoigner devant les caméras de l'équipe du journal télévisé du 12/13 de France 3. Ces réfugiés afghans exfiltrés d'urgence par la France vers la fin du mois d'août ont décidé de quitter leur pays qui venait d'être repris par les talibans. À Besançon (Doubs), l'un d'eux raconte : "C'était quelque chose d'inacceptable de vivre avec ces gens, nous qui avons connu la démocratie."

Quitter l'Afghanistan pour sauver sa peau

Pour Ahmad, un Afghan ancien collaborateur pour la coalition, la cohabitation n'était pas envisageable. Selon lui, son départ de l'Afghanistan était une question de vie ou de mort. "Quand les talibans sont arrivés, on avait peur. J'ai été pourchassé, on se faisait tirer dessus", ajoute Ahmad. Pour s'intégrer au plus vite et retrouver du travail, les réfugiés afghans affirment qu'ils ne vont pas tarder à apprendre le français.