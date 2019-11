Affaire Jeffrey Epstein : un appel à témoins international est lancé pour retrouver des victimes

Jusqu'ici, huit femmes se sont déclarées à la justice comme étant de potentielles victimes de Jeffrey Epstein ou/et de l'ancien agent de mannequins français Jean- Luc Brunel.

Un appel à témoins international est lancé pour retrouver des témoins et des victimes dans l'affaire Epstein, a appris franceinfo vendredi 15 novembre auprès de l'Office central pour la répression des violences aux personnes. "Nous avons constaté après avoir entendu un certain nombre de témoins et de victimes dans ce dossier sur lequel on est saisis depuis fin août par le parquet de Paris, que les victimes ou les témoins avaient un peu de mal à nous identifier et du coup, à déposer", a expliqué Philippe Guichard, le patron de l'OCRVP.

Au regard du volet clairement international, de la sensibilité du dossier, du fait que ça touche le milieu du mannequinat, qui est plutôt un milieu fermé. On a pensé qu'il fallait que la parole se libère véritablement, au niveau français et international.Philippe Guichardà franceinfo

Pour Olivier Guichard, "la meilleure solution c'est de relancer un appel à témoin en français et en anglais, puisqu'on recherche à la fois des victimes françaises, des victimes étrangères susceptibles d'avoir été violées ou agressées par des Français ou par des étrangers et éventuellement des auteurs français". "On travaille comme vous le savez sur Jeffrey Epstein et sur son environnement", a-t-il poursuivi.

Les témoins ou les victimes veulent témoigner peuvent appeler au 06 83 67 43 57 ou envoyer un mail à : temoignage-ocrvp@interieur.gouv.fr. Jusqu'ici, de source judiciaire, huit femmes se sont déclarées à la justice comme étant de potentielles victimes de Jeffrey Epstein ou/et de l'ancien agent de mannequins français Jean- Luc Brunel. Elles ont toutes été entendues par l'OCRVP. Une seule d'entre elle a décrit des faits qui ne sont pas prescrits pénalement.