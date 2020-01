Affaire Epstein : un procureur américain dénonce l'absence de coopération du prince Andrew

Le prince Andrew s'est trouvé plongé dans la tourmente fin 2019 en raison de sa proximité avec le financier défunt, accusé d'agressions sexuelles sur mineurs.

Le prince Andrew n'a toujours pas coopéré, comme il s'était dit disposé à le faire, à l'enquête sur Jeffrey Epstein, a indiqué le procureur de New York lundi 27 janvier. La justice américaine a demandé au fils de la reine Elizabeth II de témoigner sur ses relations avec le financier américain défunt, accusé d'agressions sexuelles sur mineurs. Le procureur de New York et le FBI n'ont toutefois pas encore obtenu de réponse.

Inculpé en juillet 2019 d'agressions sexuelles par le procureur fédéral de Manhattan, Jeffrey Epstein s'est pendu dans sa cellule le 10 août, à New York. Le prince Andrew s'est trouvé plongé dans la tourmente fin 2019 en raison de sa proximité avec le financier. Le duc d'York, 59 ans, a été accusé par une femme recrutée par Jeffrey Epstein de l'avoir forcée à avoir des relations sexuelles avec lui alors qu'elle était mineure.

Le second fils de la reine Elizabeth II, connu pour priser la compagnie de la jet-set, s'en est défendu dans une calamiteuse interview à la BBC, qui a précipité sa chute. Il a par la suite dû démissionner de ses fonctions officielles et publiques.