"Acte de terrorisme" dans une synagogue au Texas : le preneur d'otages était britannique

Les autorités américaines ont lancé une enquête "de portée internationale", dimanche 16 janvier, après la prise d'otages de dix heures commise dans une synagogue du Texas. Le FBI, en effet, a annoncé avoir identifié le ravisseur comme étant un ressortissant britannique nommé Malik Faisal Akram et âgé de 44 ans. "Nous allons enquêter sur le preneur d'otages et ses contacts", a déclaré dans la nuit de samedi à dimanche Matt DeSarno, agent spécial du FBI de Dallas.

Le Royaume-Uni a assuré, par la voix de son ambassadrice à Washington Karen Pierce sur Twitter, "apporter tout son soutien aux forces de l'ordre texanes et américaines". La cheffe de la diplomatie britannique, Liz Truss, a elle condamné un "acte de terrorisme et antisémite".

I pay tribute to the US emergency services & thank them for their brave efforts in securing the safe release of those held. British authorities — in the UK & US — are providing our full support to Texas and US law enforcement agencies.



