Un jour dans le monde : Nouvel An chinois, crise politique au Pérou, démantèlement d'un mur à la frontière américano-mexicaine… L'actualité du samedi 21 janvier dans le monde

De la Chine au Pérou en passant par l'Arizona, aux États-Unis, tour d'horizon de l'actualité dans le monde, samedi 21 janvier.

À la veille du Nouvel An chinois, les gares, comme celles de Shanghai (Chine), sont prises d'assaut par des millions de voyageurs. Privés de Nouvel An en famille les trois dernières années à cause du Covid-19, les Chinois, de nouveau autorisés à voyager, ont hâte de retrouver leurs proches. "Quand je vais rentrer à la maison, je vais faire un câlin à mes parents. Ça fait trois ans que je n'y suis pas retourné", confie un homme. Les autorités craignent néanmoins un rebond des contaminations lors des célébrations, surtout dans les campagnes.

Crise au Pérou

Le Pérou s'enfonce dans le chaos, avec encore des heurts à Lima entre les forces de l'ordre et les protestataires. Ils réclament le départ de la présidente, Dina Boluarte, et de nouvelles élections. Lee pays est plongé dans une profonde crise politique et sociale depuis le mois de décembre, 45 manifestants ont déjà trouvé la mort. Aux États-Unis, à la frontière entre l'Arizona et le Mexique, le mur est en train d'être démantelé. Censé endiguer l'immigration illégale, la barrière de 915 conteneurs a été construit mi-2022 sur ordre du gouverneur républicain de l’État. La justice a donné raison à ses opposants, qui reprochait au mur de menacer la zone protégée qu'il traversait.