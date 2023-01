"La démocratie a été bafouée" : Au Pérou, les manifestants qui réclament la démission de la présidente s'organisent "pour changer les choses"

Depuis le début du mois de décembre, des habitants venus des quatre coins du pays convergent vers la capitale pour demander le départ de Dina Boluarte. La contestation, née après l'arrestation du précédent président, est violemment réprimée. Au moins 45 personne ont été tuées.

Victoria tient son bébé dans un bras, dans l'autre un pack d'eau qu’elle vient déposer dans l'université du nord de Lima. Une façon pour elle d’aider les manifestants venus de loin pour demander la démission de la présidente Dina Boluarte. Beaucoup ont fait le voyage depuis les Andes, a un millier de kilomètres de la capitale. Victoria est indignée par la réponse du gouvernement dans cette crise politique et la violence de la répression. Au moins 45 personnes sont mortes depuis le début du mois de décembre.

>>> Manifestations au Pérou : l'état d'urgence décrété à Lima et dans plusieurs autres régions pour 30 jours

"Dina Boluarte doit démissionner, elle est trop indifférente à tous ces morts, estime Victoria. La démocratie a été bafouée, où est le respect des droits humains ? Croyez-moi, si je n'avais pas mon bébé et que je devais mourir pour mon pays, je le ferais. C'est comme ça que je soutiens cette lutte". Jorge, lui, est venu avec un ami déposer quelques sacs. "J'ai apporté du pain, maintenant je lis qu'il faut des sandales, des vêtements. Je vais revenir demain, explique-t-il. Je n'habite pas près d'ici mais c'est un effort qu'on fait pour contribuer avec notre petit grain de sable. Cela va peut être aider à faire changer les choses."

"Le peuple péruvien s'est uni"

Les organisateurs filtrent les entrées et reçoivent les dons à la porte. À l’intérieur de l'université, une centaine d’étudiants sont logés. Ils viennent de plusieurs régions du pays pour manifester à Lima. "On ne peut pas bouger d'ici ni une minute car les dons arrivent toute la journée, à chaque instant, raconte Monica, 30 ans, une bénévole en charge de la redistribution. Le matin on nous apporte des marmites pour le petit déjeuner, on doit les distribuer, ensuite c'est pour le déjeuner, et c’est comme ça toute la journée".

"C'est surprenant de voir comment les gens apportent des choses, petit à petit. Le peuple péruvien s'est uni". Monica, bénévole participant à une distribution alimentaire à franceinfo

Les étudiants redoutent surtout de se faire déloger par la police, accusée de vouloir intimider les manifestants. Dans l’après-midi de vendredi, une centaine de policiers faisaient le pied de grue devant un autre campus. Un hélicoptère de l’armée survolait même les lieux. Dans la soirée, la présidente Dina Boluarte a de nouveau appelé au calme.

Le mouvement de contestation a démarré après la destitution et l'arrestation du président de gauche Pedro Castillo. Il est accusé d'avoir tenté un coup d'État en voulant dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pouvoir.