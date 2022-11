Un jour dans le monde : Kim Jong-un présente sa fille aux yeux du monde

À l’occasion du lancement d’un missile intercontinental, Kim Jong-un a publiquement présenté sa fille. Au Pérou, un drame aérien a fait deux morts tandis qu’une partie de l'État de New-York est paralysé par des chutes de neige aux États-Unis.

Son existence n’avait jamais été confirmée. Sur des photos, le président nord-coréen Kim Jong-un présente sa fille aux yeux du monde entier à l’occasion du lancement d’un missile intercontinental. Dans un pays qui cultive le secret, difficile d’avoir des informations sur cette jeune fille. Selon les autorités sud-coréennes, il s’agirait de Ju Ae, la deuxième de ses trois enfants. Une façon d’envoyer un message : la quatrième génération des Kim se prépare, un jour, à prendre la relève.

Un drame au Pérou

Au Pérou, un avion en train de décoller heurte un camion de pompier et le pulvérise. Le train d'atterrissage de l’avion est arraché puis prend feu. Si aucune victime n’est à signaler du côté des passagers de l’avion, deux morts sont recensés chez les pompiers.

La région de Buffalo et l’ouest de l'État de New-York (États-Unis) sont complètement bloqués. Jusqu’à 1,20 mètre de neige pourrait tomber d’ici le dimanche 20 novembre. L’aéroport et les gares sont fermés, et les routes coupées.