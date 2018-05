Vaucluse : la une du "Point" ne passe pas auprès des Turcs du Pontet

La vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux. La scène se passe vendredi 25 mai. Elle montre des ressortissants turcs faire pression sur un afficheur pour retirer d'un kiosque du Pontet (Vaucluse) la couverture du magazine Le Point. Intimidé, l'homme finit par céder. En cause le titre : "Le dictateur - Jusqu'où ira Erdogan ?" "Notre président, ce n'est pas un dictateur", explique l'un des partisans du président turc présents. "On ne peut pas dire dictateur à un monsieur comme ça. On ne peut que le remercier du travail qu'il fait", soutient un autre.

Affiche vandalisée

Le maire de la ville a demandé à ce que l'affiche soit remise, sous protection policière. Joint par téléphone par France 3, le directeur du Point dénonce une grave atteinte à la liberté de la presse : "En Turquie ça n'existe plus. Une centaine de journalistes est en prison et les journaux ne peuvent plus écrire tout à fait ce qu'ils veulent". Indignation également de la classe politique, à l'image de Richard Ferrand, député LREM, dimanche 27 mai sur France 3. À peine réinstallée, l'affiche a été recouverte de slogans.

