Turquie : un accident de téléphérique fait un mort et dix blessés

Vendredi 12 avril, en Turquie, à Antalya, la cabine d'un téléphérique a heurté un pylône. Des centaines de sauveteurs sont intervenus pour extirper les passagers suspendus au-dessus du vide.

L'émotion et le soulagement des retrouvailles après plus de 20 heures bloqués dans une télécabine. Dans l’après-midi du vendredi 12 avril, un accident rarissime est survenu sur un téléphérique à Antalya, en Turquie. Une cabine est heurtée par un pylône, une personne meurt sur le coup. Dix autres, dont des enfants, sont blessées. Les sauveteurs leur portent les premiers secours avant de les évacuer en hélicoptère. Mais dans le téléphérique pris au piège au-dessus du vide, enfermés dans des cabines exigües, il reste alors 174 passagers.

Treize personnes en détention

Commence donc une opération d'évacuation extrêmement périlleuse qui va durer, en tout, plus de 23 heures. Toute la nuit et une bonne partie de la journée du samedi 13 avril. Dix hélicoptères et 600 sauveteurs ont été mobilisés. "On a eu très peur. Maintenant je suis plus calme, mais on a crié, on a hurlé", confie l’une des passagères. Selon les autorités turques, les causes possibles de l'accident sont une corrosion importante et le mauvais état des poulies. Treize personnes dont des responsables de l'entreprise exploitant le téléphérique ont été placées en détention.