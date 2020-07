Turquie : première prière musulmane à la basilique Sainte-Sophie depuis sa reconversion

En Turquie, la basilique Sainte-Sophie accueillait d'ordinaire des touristes de toute confession. Mais ce vendredi 24 juillet, ce sont des milliers de musulmans qui s'apprêtent à y célébrer leur culte. L'édifice était jusque-là un musée. En le transformant en mosquée, le président Recep Tayyip Erdoğan a réussi un véritable coup politique.

Erdogan à la reconquête de son électorat

Mis en difficulté par la crise du Covid-19, le président turc "est à la reconquête de son électorat le plus conservateur", explique notre envoyée spéciale à Istanbul Stéphanie Perez. Ce dernier assistera dans l'après-midi à cette prière dans le rôle de défenseur d'une Turquie à l'identité forte et indépendante. Et Recep Tayyip Erdoğan compte bien profiter de ce moment et faire fi des nombreuses critiques du monde orthodoxe et des Occidentaux.

